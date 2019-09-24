Экс-нардепу Микитасю объявили о подозрении

Фото: Максим Микитась (facebook.com/maxim.mikitas)

Микитася подозревают в хулиганстве

Государственное бюро расследований Украины объявило о подозрении бывшему нардепу Максиму Микитасю в хулиганстве. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram директора ГБР Романа Трубы.

В частности, Труба отметил, что в июле Микитась ворвался на заседание поселкового совета на Черниговщине и устроил драку.

"Сегодня бывшему депутату сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины", - сообщил он.

Напомним, в июле Микитась напал на главу сельсовета Любеча Черниговской области. На опубликованном видео нардеп ругался с главой Любеча Сергеем Пинчуком и угрожал ему тюрьмой. Последний в ответ звонил в полицию, после чего между ними произошла стычка, во время которой Микитась отобрал у Пинчука мобильный телефон и бросил его об стену.

По данному факту правоохранители открыли уголовное дело, квалифицировав его действия как хулиганство. Также сообщалось, что Микитась не являлся на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).