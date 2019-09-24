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В Польше бывшую жену Князева подозревают в отмывании денег

Новости » Политика    24.09.2019 - 18:11
В Польше бывшую жену Князева подозревают в отмывании денег
Иллюстративное фото (Flickr. MSWiA)

Польская прокуратура пока отказывается раскрыть детали дела Виктории Князевой

Польская прокуратура подозревает Викторию Князеву, бывшую супругу главы Национальной полиции Украины Сергея Князева, в причастности к отмыванию денег. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".

Сообщается, что пресс-секретарь районной прокуратуры в Замостье Артур Шикула подтвердил задержание четырех человек на границе с крупной суммой денег. По его словам, задержанных подозревают в отмывании денег.

"Расследование по этому делу было инициировано районной прокуратурой в Замостье", - отметил Шикула, отказавшись раскрыть другие подробности дела.

Напомним, ранее стало известно о задержании на границе с Польшей бывшей жены Князева с крупной незадекларированной суммой. В частности, были задержаны Виктория Князева, граждане Украины Вадим Каган и Андрей Посметюк, а также гражданин Хорватии Боян Малик. В автомобиле они перевозили 650 тысяч евро.

На фоне этого скандала глава Национальной полиции Сергей Князев подал в отставку. Он отметил, что был назначен главой Национальной полиции 8 февраля 2018 года, и за это время в СМИ неоднократно "появлялись грязные истории".

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