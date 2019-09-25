ДБР розслідує незаконне привласнення коштів порту "Южний"

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) виявили незаконне привласнення коштів держпідприємства "Морський торговельний порт "Южний" під час придбання неякісного обладнання за завищеними цінами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

В ДБР повідомили, що до схеми привласнення коштів причетні чиновники Міністерства інфраструктури України та ДП "Морський торговельний порт "Южний".

"Зловживаючи службовим становищем, вони вчинили протиправні корупційні дії під час організації та проведення державних закупівель тягового рухомого складу для ДП "Морський торговельний порт "Южний". Продукція була придбана за завищеними цінами та не відповідає технічним вимогам. Більше того, деякі одиниці придбаного товару перебувають в аварійному стані", - повідомляється на сайті ДБР.

Як наголошується в повідомленні, в 2018 році керівництво держпідприємства уклало договір на поставку двох тепловозів за ціною 26 млн грн і перерахувало постачальнику аванс у розмірі 50% від суми. За висновком експертів, реальна вартість цих тепловозів складає менше 3 млн грн, а перед постачанням в Україну вони були списані з балансу залізниці однієї з країн СНД у зв'язку з незадовільним технічним станом.

Дії зловмисників кваліфіковані як зловживанням владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України).

Фото: ДБР розслідує незаконне привласнення засобів порту "Південний" (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, ДБР розпочало досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками митної служби при затримання колишньої дружини екс-начальника Національної поліції Андрія Князева.

Також РБК-Україна повідомляло, що ДБР оголосило про підозру колишньому нардепу Максиму Микитасю у хуліганстві.