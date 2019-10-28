ГБР расследует избиение заключенной при транспортировке в колонию

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении сотрудников учреждения исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы по факту избиения онкобольной осужденной во время транспортировки в колонию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

Сообщается, что уголовное производство открыто по ст. 127 УК Украины (пытки). В ГБР выяснили, что сотрудники колонии не обеспечили оказание медицинской помощи заключенной, у которой диагностировали онкологическое заболевание.

Женщина подала иск в Европейский суд по правам человека и выиграла дело. ЕСПЧ обязал Украину принять меры по соблюдению требований ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которой запрещено пытки или бесчеловечное обращение.

"После вердикта суда заключенную перевели в другое учреждение исполнения наказаний. Во время транспортировки работники колонии, которые ее сопровождали, вероятно избили ее. Женщина предполагает, что таким образом служащие отомстили ей за жалобу в ЕСПЧ", - сообщила Варченко.

Сейчас следователи Центрального аппарата ГБР осуществляют неотложные следственные действия и пытаются установить все обстоятельства дела.

По данным СМИ, речь идет о 26-летней Анне Солоповой, которая отбывала наказание в Днепровском учреждении исполнения наказаний №4.

Напомним, 26 октября в Днепропетровской области во время следования железнодорожного караула по маршруту "Днепр-Кривой Рог" заключенный убил одного из военнослужащих, который его конвоировал.

Также РБК-Украина сообщало, что 31 августа в Винницкой области из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию, убежал заключенный. Мужчина был осужден за кражу к четырем годам лишения свободы.