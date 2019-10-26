Под Днепром заключенный убил конвоира

Фото: погибший военный (facebook.com/ ngucentre)

Заключенного транспортировали поездом по маршруту "Днепр-Кривой Рог"

В Днепропетровской области во время следования железнодорожного караула по маршруту "Днепр-Кривой Рог" заключенный убил одного из военнослужащих, который его конвоировал. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное территориальное управление Национальной гвардии Украины в Facebook.

По данным ведомства, во время конвоирования гражданин, осужденный к пожизненному заключению, совершил нападение на должностных лиц с целью дальнейшего побега. Нападавшего удалось обезвредить, однако в результате инцидента один из военнослужащих получил смертельное ранение.

Как сообщает "Информатор", инцидент произошел, когда заключенный попросился в туалет, после чего совершил выстрел в военнослужащего. Пока неизвестно откуда в заключенного оказался пистолет.

"По факту случившегося происшествия назначено служебное расследование", - добавили в Нацгвардии.

Напомним, ранее сообщалось, что 31 августа в Винницкой области из Ладыжинского предприятия, где осужденные проходят социальную реабилитацию, убежал заключенный. Мужчина был осужден за кражу к четырем годам лишения свободы.

Также РБК-Украина писало, что 22 сентября в Николаевской области из колонии сбежал осужденный за умышленное убийство. По факту побега правоохранители открыли уголовное производство по статье 393 Уголовного кодекса Украины.