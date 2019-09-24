ГБР расследует халатность таможенников по делу экс-жены Князева

Государственное бюро расследований (ГБР) начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками таможенной службы при задержании бывшей жены экс-начальника Национальной полиции Андрея Князева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно сообщению ГБР, из-за халатности украинских таможенников на территорию Польши были вывезены 650 тыс. евро.

"По информации, распространенной в СМИ, правоохранители Республики Польша задержали трех граждан Украины и гражданина Хорватии на таможенной границе "Гребенне-Рава-Русская". У них изъяли незадекларированную наличность в сумме 650 тыс. евро. К этому упомянутые лица беспрепятственно прошли таможенный досмотр на украинском пункте пропуска", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по данному факту открыто дело в отношении нарушения ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия). Подозреваемым таможенникам грозит лишение свободы от 2 до 5 лет.

Напомним, 24 сентября Андрей Князев подал в отставку с должности начальника Национальной полиции Украины. По словам Князева, за время пребывания его на должности главы Нацполиции, в СМИ неоднократно появлялись "грязные истории" в отношении него.