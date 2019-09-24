ДБР розслідує недбалість митників у справі екс-дружини Князєва

Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало досудове розслідування за фактом неналежного виконання службових обов'язків працівниками митної служби при затримання колишньої дружини екс-начальника Національної поліції Андрія Князева. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу ДБР.

Згідно з повідомленням ДБР, з-за недбалості українських митників на територію Польщі були вивезені 650 тис. євро.

"За інформацією, поширеною в ЗМІ, правоохоронці Республіки Польща затримали трьох громадян України та громадянина Хорватії на митному кордоні "Гребенне-Рава-Руська". У них вилучили незадекларований готівку в сумі 650 тис. євро. До цього згадані особи безперешкодно пройшли митний огляд на українському пункті пропуску", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за даним фактом відкрито справу щодо порушення ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки). Підозрюваним митникам загрожує позбавлення волі від 2 до 5 років.

Нагадаємо, 24 вересня Андрій Князєв подав у відставку з посади начальника Національної поліції України. За словами Князєва, за час перебування його на посаді глави Нацполиции, у ЗМІ неодноразово з'являлися "брудні історії" стосовно нього.