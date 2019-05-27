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ГБР расследует бунт в одесской колонии

Новости » Происшествия    27.05.2019 - 20:51
ГБР расследует бунт в одесской колонии
Фото: колония после пожара (dbr.gov.ua)

Следователи ГБР расследуют служебную халатность сотрудников колонии

Следователи Государственного бюро расследований начали досудебное расследование по факту бунта в одесской колонии. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Следователи ГБР расследуют служебную халатность работников государственного учреждения "Южная исправительная колония № 51" в городе Одессе. По предварительной информации, причиной бунта стали "ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания".

"Об этом неоднократно сообщалось администрации колонии, однако никакой реакции для улучшения их проживания удерживаемые не увидели. Такие действия привели к тому, что на территории колонии произошел бунт осужденных в результате которого начался пожар. Огнем было повреждено здание учреждения исполнения наказаний, пожарную технику и другое имущество", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что в действиях работников "Южной исправительной колонии № 51" и других работников правоохранительных органов следователи ГБР усматривают признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (Служебная халатность).

Ранее сообщалось, что во время бунта в одесской колонии № 51 пострадали пять работников исправительного учреждения. 

Ранее РБК-Украина писало о беспорядках в Южной исправительной колонии общего режима №51. Омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что предварительно причиной бунта указываются обыски, которые проводили у осужденных. Заложниками бунтарей стали три медработника и три охранника, которые находились в локальных зонах колонии. Их уже освободили.

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