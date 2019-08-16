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ГБР рассказало детали обысков в Одессе и Измаиле

Новости » Происшествия    16.08.2019 - 17:51
ГБР рассказало детали обысков в Одессе и Измаиле
Фото: обыски в Одесском облсовете (048.ua)

Оперативники расследуют хищение средств в Измаильском районе

Государственное бюро расследований рассказало детали обысков в помещениях Одесского областного совета и Измаильского городского совета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Отмечается, что обыски проходили в рамках расследования уголовного дела по хищению бюджетных средств, выделенных на развитие Измаильского региона.

В ГБР сообщили, что в течение 2015-2019 годов Одесским областным советом выделялись деньги на развитие инфраструктуры Измаильского района Одесской области.

"Выделенные на развитие региона бюджетные денежные средства были потрачены не по целевому назначению, поскольку строительные работы фактически не проводилось или проводились не в полном объеме. Предприятия, которые принимали участие в проведении строительных работ, искусственно определялись победителями по тендерным процедурам. Полученные бюджетные средства в результате перечислялись на счета компаний-нерезидентов Украины, которые могут быть связаны с руководством Одесского областного совета", - установили в ГБР.

По данным бюро, контролем за проведением этих работ занимались чиновники Измаильского городского совета. Дело квалифицируют по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой).

Напомним, 12 июля ГБР провело обыски на Волынской таможне из-за схемы с занижением таможенной стоимости транспортных средств, которые импортировались по поддельным документам. По данным следствия, таможенники получали за такие "услуги" свой процент, что нанесло ущерб государству на 190 млн гривен.

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