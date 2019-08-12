ГБР проводит обыски на таможне из-за схем с импортом авто

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Обыски на Волынской таможне проводят из-за схемы на 190 млн гривен

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на Волынской таможне из-за схем с импортом авто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого замглавы ГБР Ольги Варченко.

По ее словам, следователи ГБР проводят семь санкционированных обысков на таможнях, таможенных постах и отделах таможенного оформления в Волынской области. Обыски проходят в рамках расследования схемы с занижением таможенной стоимости транспортных средств, которые импортировались по поддельным документам. Кроме того, в документах указывали ложные данные об отправителе и получателе.

При этом, по данным следствия, таможенники получали за такие "услуги" свой процент. Как следствие, деятельность конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн гривен.

Напомним, в начале августа следователи ГБР пришли с обысками в одну из местных прокуратур Днепропетровской области и отделы полиции. Обыски проводились в рамках превышения власти работниками прокуратуры.