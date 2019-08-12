ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

ГБР проводит обыски на таможне из-за схем с импортом авто

Новости » Происшествия    12.08.2019 - 17:17
ГБР проводит обыски на таможне из-за схем с импортом авто
Иллюстративное фото (РБК-Украина)  

Обыски на Волынской таможне проводят из-за схемы на 190 млн гривен

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на Волынской таможне из-за схем с импортом авто. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook первого замглавы ГБР Ольги Варченко.

По ее словам, следователи ГБР проводят семь санкционированных обысков на таможнях, таможенных постах и отделах таможенного оформления в Волынской области. Обыски проходят в рамках расследования схемы с занижением таможенной стоимости транспортных средств, которые импортировались по поддельным документам. Кроме того, в документах указывали ложные данные об отправителе и получателе.

При этом, по данным следствия, таможенники получали за такие "услуги" свой процент. Как следствие, деятельность конвертационной группы при содействии волынских налоговиков нанесла ущерб государству на 190 млн гривен.

ГБР проводит обыски на таможне из-за схем с импортом авто

 

Напомним, в начале августа следователи ГБР пришли с обысками в одну из местных прокуратур Днепропетровской области и отделы полиции. Обыски проводились в рамках превышения власти работниками прокуратуры.

 

Порошенко могут допросить на полиграфе, - Труба
Новости Украины таможняобыскГБР
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь