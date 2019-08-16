ДБР розповів деталі обшуків в Одесі та Ізмаїлі

Фото: обшуки в Одеській облраді (048.ua)

Оперативники розслідують розкрадання коштів в Ізмаїльському районі

Державне бюро розслідувань розповів деталі обшуків у приміщеннях Одеського обласного ради та Ізмаїльської міської ради. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГБР.

Зазначається, що обшуки проходили в рамках розслідування кримінальної справи по розкраданню бюджетних коштів, виділених на розвиток Ізмаїльського регіону.

В ГБР повідомили, що протягом 2015-2019 років Одеською обласною радою виділялися гроші на розвиток інфраструктури Ізмаїльського району Одеської області.

"Виділені на розвиток регіону бюджетні кошти були витрачені не за цільовим призначенням, оскільки будівельні роботи фактично не проводилися або проводилися не в повному обсязі. Підприємства, які брали участь у проведенні будівельних робіт, штучно визначалися переможцями тендерних процедур. Отримані бюджетні кошти у результаті перераховувалися на рахунки компаній-нерезидентів України, які можуть бути пов'язані з керівництвом Одеської обласної ради", - встановили у ГБР.

За даними бюро, контролем за проведенням цих робіт займалися чиновники Ізмаїльської міської ради. Справу кваліфікують за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).

Нагадаємо, 12 липня ДБР провело обшуки на Волинській митниці через схему із заниженням митної вартості транспортних засобів, які імпортувалися за підробленими документами. За даними слідства, митники отримували за такі "послуги" свій відсоток, що завдало збитків державі на 190 млн гривень.