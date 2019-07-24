В ГБР рассказали подробности визита Порошенко

Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Порошенко попросил провести допрос 24 июля в связи с его долгосрочным отпуском

Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в ведомство с просьбой допросить его сегодня, а не 25 июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы ведомства.

По словам Трубы, Порошенко обратился с такой просьбой в связи с долгосрочным отпуском.

"Ко мне неожиданно пришел Петр Порошенко - этот факт уже известен СМИ. Экс-президент обратился с просьбой в связи с долгосрочной отпуском провести его допрос сегодня, а не 25 июля, как это было определено следователем", - заявил глава ГБР.

Также он отметил, что уважает время свидетей и надеется, что Петр Порошенко завтра прибудет в Госбюро на допрос.

"Я уважаю время свидетелей: мы из пониманием отнеслись к загруженности экс-президента во время избирательной кампании. Я надеюсь, что так же с уважением он отнесется к работе наших следователей и придет завтра на допрос", - отметил Труба.

Напомним, сегодня, 24 июля, пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Государственное бюро расследований. Причину визита Порошенко в ведомство не называли.

Позже в пресс-службе Порошенко заявили, что ГБР не вызывало Петра Порошенко на допрос на 25 июля. А также подтвердили, что никаких производств относительно Петра Порошенко не существует и никаких следственных действий на 25 июля не запланировано.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Госбюро расследований вызывали пятого президента Петра Порошенко на допрос 17 июля, однако он не пришел.

Кроме того, заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов подавал в ГБР заявления об открытии уголовных дел по поводу действий Порошенко. Труба ранее говорил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений" Порошенко и введения военного положения.