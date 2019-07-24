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У Порошенко отрицают вызов на допрос в ГБР на 25 июля

Новости » Политика    24.07.2019 - 15:43
У Порошенко отрицают вызов на допрос в ГБР на 25 июля
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

В ГБР подтвердили, что  никаких производств относительно Петра Порошенко не существует

Государственное бюро расследований (ГБР) не вызывало на 25 июля на допрос пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности". 

Как сообщается, целью визита Порошенко в ГБР 24 июля была готовность ответить на все вопросы следователей. Однако следователи оказались не подготовленными к общению с ним. 

В то же время в ведомстве подтвердили, что никаких производств относительно Петра Порошенко не существует и никаких следственных действий на 25 июля не запланировано. 

Напомним, сегодня, 24 июля, пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл в Госбюро расследований. Причину визита Порошенко в ведомство не называли. 

Ранее РБК-Украина сообщало, что в ГБР вызывали пятого президента Петра Порошенко на допрос 17 июля, однако он не пришел. 

Кроме того, заместитель главы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов подавал в ГБР заявления об открытии уголовных дел по поводу действий Порошенко. Труба ранее говорил, что заявления Портнова касаются "экономических преступлений" Порошенко и введения военного положения.

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