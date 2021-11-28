ГБР проверит видео, где Бутусов стреляет из пушки. Открыли производство
Следователи Государственного бюро расследований изучат видео на котором журналист Юрий Бутусов произвел выстрел из гаубицы. Начато уголовное производство.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"28 ноября 2021 года журналист выложил видео, где он осуществляет выстрелы из "Гаубицы Д-20" калибром 152 мм. Он сопровождает свой выстрел словами: "по оккупантам огонь", - пишет ГБР.
По словам Бутусова, видео было снято давно во время учений территориальной обороны.
ГБР проверит обнародованное журналистом видео в порядке статей:
- 414 УК - нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих;
- 437 УК - планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны.
В то же время будет осуществлена проверка лиц, допустивших журналиста к вооружению.
Стоит добавить, что Министерство обороны Украины со своей стороны, осуждает публикацию Бутусова, поскольку соответствующие материалы могут поставить под угрозу информационную безопасность страны и жизни украинских защитников.
На фоне информации о высокой вероятности эскалации и данные разведок о присутствии российских военных вдоль границы Украина - Российская Федерация может искать малейший повод для продолжения провокаций и реализации своих планов. В то же время публикация журналиста - позволяет использовать ее, как тот самый необходимый для агрессора повод.