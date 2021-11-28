ДБР перевірить відео, де Бутусов стріляє з гармати. Відкрили провадження

Слідчі Державного бюро розслідувань вивчать відео на якому журналіст Юрій Бутусов здійснив постріл з гаубиці. У межах розпочато кримінальне провадження.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"28 листопада 2021 року журналіст виклав відео, де він здійснює постріли з "Гаубиці Д-20" калібром 152 мм. Він супроводжує свій постріл словами: "по окупантах вогонь", - пише ДБР.

За словами Бутусова, відео було знято давно під час навчань територіальної оборони.

ДБР перевірить оприлюднене журналістом відео в порядку статей:

414 КК - порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення;

437 КК - планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни.

Водночас буде здійснено перевірку осіб, які допустили журналіста до озброєння.

Варто додати, що Міністерство оборони України, зі свого боку, засуджує публікацію Бутусова, оскільки відповідні матеріали можуть поставити під загрозу інформаційну безпеку країни та життя українських захисників.

На тлі інформації про високу ймовірність ескалації та дані розвідок про присутність російських військових вздовж кордону України - Російська Федерація може шукати найменший привід для продовження провокацій та реалізації своїх планів. Водночас публікація журналіста - дозволяє використати її, як той самий необхідний для агресора привід.