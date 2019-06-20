ГБР проводит обыски в Минздраве

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

ГБР проводит расследование по факту возможного присвоения госсредств

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) проводят обыски в Министерстве здравоохранения Украины. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу первого заместителя директора ГБР Ольги Варченко в Facebook.

По словам Варченко, обыски в Минздраве проходят в рамках проведения досудебного расследования по факту возможного присвоения государственных средств служащими министерства.

"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица Минздрава, действуя по предварительному сговору со служебными лицами ГП "ДБЦ МОЗ Украины" и служебными лицами частных предприятий, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах, путем злоупотребления своим служебным положением, выделенные правительством на реализацию государственного инвестиционного проекта "Реконструкция и расширение Национального института рака", - сообщила Варченко

Отмечается, что сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения сообщил о начале первого этапа трансформации экстренной медицинской помощи. Кабмин принял концепцию развития экстренной медпомощи и направил средства на пилотный проект в шести регионах, а также утвердил закупку современных диспетчерских служб по всей стране.