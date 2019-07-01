ГБР объяснило обыски на телеканале "Прямой"

В Государственном бюро расследований (ГБР) заявили, что сегодня провели следственные действия на телеканале "Прямой". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР в Facebook.

Как сообщается, ГБР сегодня провели следственные действия в рамках досудебного расследования уголовного производства по купле-продаже телеканала "Прямой".

"Их конкретизация пока невозможно, учитывая тайну досудебного расследования", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что все следственные действия в уголовном производстве проводятся исключительно в рамках действующего законодательства.

Напомним, сегодня в СМИ появилась информация об изъятии документов на телеканале "Прямой" якобы по делу об отмывании средств и легализации акций через кипрский офшор.

Ранее РБК-Украина сообщало, что ГБР провело массовые обыски по местам проживания должностных лиц Минобороны Украины. Позже директор Государственного бюро расследований Роман Труба назвал причины массовых обысков в ведомстве.

Обыски, как пояснил Труба, проводились в рамках дела о закупке по завышенным ценам вещей для ВСУ. Так, речь идет о закупке 100 тыс. комплектов военной формы по завышенным ценам и 20 тыс. бронежилетов, большинство которых не соответствует заявленным характеристикам.

Кроме того, следователи ГБР начали досудебное расследование по факту бунта в одесской колонии. Сотрудники ведомства расследуют служебную халатность работников государственного учреждения "Южная исправительная колония № 51" в городе Одессе.

По предварительной информации, причиной бунта стали "ненадлежащие условия содержания осужденных и ужасное качество продуктов питания".