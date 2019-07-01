ДБР пояснило обшуки на телеканалі "Прямий"

В Державному бюро розслідувань (ДБР) заявили, що сьогодні провели слідчі дії на телеканалі "Прямий". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР Facebook.

Як повідомляється, ДБР сьогодні провели слідчі дії в рамках досудового розслідування кримінального провадження з купівлі-продажу телеканалу "Прямий".

"Їх конкретизація поки неможливо, враховуючи таємницю досудового розслідування", - йдеться в повідомленні.

Крім того, у відомстві підкреслили, що всі слідчі дії в кримінальному провадженні проводяться виключно в рамках чинного законодавства.

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з'явилася інформація про вилучення документів на телеканалі "Прямий" нібито у справі про відмивання коштів та легалізації акцій через кіпрський офшор.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що ДБР провело масові обшуки по місцях проживання посадових осіб Міноборони України. Пізніше директор Державного бюро розслідувань Роман Труба назвав причини масових обшуків у відомстві.

Обшуки, як пояснив Труба, проводилися в рамках справи про закупівлю за завищеними цінами речей для ЗСУ. Так, мова йде про закупівлю 100 тис. комплектів військової форми за завищеними цінами і 20 тис. бронежилетів, більшість яких не відповідає заявленим характеристикам.

Крім того, слідчі ДБР почали досудове розслідування за фактом бунту в одеській колонії. Співробітники відомства розслідують службову недбалість працівників державної установи "Південна виправна колонія № 51" в місті Одесі.

За попередньою інформацією, причиною бунту стали "неналежні умови утримання засуджених і жахливе якість продуктів харчування".