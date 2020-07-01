Под ГБР проходит акция в поддержку Порошенко и против политических репрессий

Патриотические силы в государстве должны объединиться против политических репрессий и пророссийского реванша и защитить справедливость.

Об этом говорят участники акции в поддержку пятого президента Петра Порошенко, которая проходит под стенами ГБР.

"Сегодня здесь вместе с нами духом, сердцем и убеждениями те украинские воины, которые на востоке защищают нашу Родину. Потому они сегодня здесь стоят за правду, за державу. Они сегодня здесь стоят за то, чтобы никто и никогда не имел права издеваться с Украины. А мы собрались здесь потому, что символом этого стал пятый Президент Украины Петр Порошенко. Когда Порошенко обвиняют в том, что он отдал приказ на контрнаступление украинских войск - для нас это звучит нелепо. Потому что мы понимаем, что мы шаг за шагом обязаны освободить украинскую территорию. Еще более нелепо звучит, когда против Порошенко возбуждают уголовное дело за то, что он способствовал созданию Украинской церкви. Сегодня речь идет не только о Порошенко. Речь сегодня идет о каждом из нас. Мы стоим здесь, чтобы защитить справедливость. Мы сегодня здесь вместе, чтобы очень четко сказать, что мы вместе и до конца", – заявил народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Олег Синютка.

Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз отметил, что "нас много, и они этого боятся".

"И сейчас это - клоны Поклонской, Аксьонових, клоны тех, для кого измена – это их жизнь. Они ничего не уважают, что связано с Украиной. Я четко знаю, что мы их победим. Но надо быстрее это делать, потому что они ежедневно сдают Украину. Когда я был в тюрьме, я говорил что Порошенко - мой президент, потому что я видел, как они его боятся, потому что он не предавал Украину", - добавил он.

По словам политзаключенного Кремля Владимира Балуха, больше для победы и для становления украинской нации, для обретения чувства собственной чести и достоинства на крупных государственных должностях не сделал никто больше, чем Петр Порошенко.

"Наше будущее формируется здесь и сейчас. Насколько сейчас мы покажем этой власти нашу мощь, настолько они не смогут переступить через те красные линии, хотя они давно их уже попереступали. Это - преступная организация и предатели, которые каждый день и на каждом шагу сдают интересы государства. Поддерживайте всех, против кого сейчас власть пытается оказывать давление, репрессии", - сказал он.

В свою очередь, Петр Порошенко заявил, что политика "новых лиц" потерпела в Украине сокрушительный крах, а тотальную некомпетентность власть пытается скрыть за политические преследования оппозиции, волонтеров и активистов.

Он также поблагодарил всем неравнодушным патриотам, которые выражают свою позицию против политических преследований. Именно активная гражданская позиция является предохранителем от путинского сценария уничтожения независимости Украины, убежден Порошенко.

"Я чрезвычайно благодарен каждому из вас, кто проявил неравнодушие и сегодня именно здесь. Так на что рассчитывают эти преступники при власти, эти ставленники Путина? Они рассчитывают, что нам безразлично. Что мы останемся по домам. Они рассчитывают, что при нашем молчаливом бездействии они будут делать свое черное дело. Они сдали в аренду союзе адвокатов Януковича все правоохранительные органы, включая с Государственным бюро расследований. Могли ли вы себе представить лишь 13 месяцев назад, что ГБР будет де-факто возглавлять адвокат Януковича, который совершил государственное преступление, который пригласил российские войска в Украину, который вместе с Путиным виноват в оккупации? Сегодня речь идет не только и не столько о Порошенко, речь идет о патриотов, волонтеров. Десятки и сотни волонтеров и добровольцев, которые виноваты лишь в том, что они очень любят Украину и готовы жизнь отдать за Украину. Этого они боятся", - резюмировал Порошенко.

Напомним, 10 июня Госбюро расследований вручило Порошенко подозрение в том, что он в 2018 году якобы склонил главу Службы внешней разведки до превышения служебных полномочий. Дело касается назначения Сергея Семочки первым заместителем председателя Службы внешней разведки.

В свою очередь, адвокаты Порошенко заявили, что подозрение не было вручено, потому что по УПК - это должен делать генпрокурор или руководитель САП.

По мнению экс-посла Канады Романа Ващука, вызов Порошенко в ГБР является "открытой вендеттою" с плохими последствиями.