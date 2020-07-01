Під ДБР відбувається акція на підтримку Порошенка і проти політичних репресій

Патріотичні сили в державі мають об’єднатися проти політичних репресій та проросійського реваншу і захистити справедливість.

Про це говорять учасники акції на підтримку п’ятого президента Петра Порошенка, яка відбувається під стінами ДБР.

"Сьогодні тут разом з нами духом, серцем і переконаннями ті українські воїни, які на сході захищають нашу Батьківщину. Бо вони сьогодні тут стоять за правду, за державу. Вони сьогодні тут стоять за те, щоб ніхто і ніколи не мав права знущатися з України. А ми зібралися тут тому, що символом цього став п’ятий Президент України Петро Порошенко. Коли Порошенка звинувачують у тому, що він віддав наказ на контрнаступ українських військ - для нас це звучить безглуздо. Бо ми розуміємо, що ми крок за кроком зобов’язані звільнити українську територію. Ще більше безглуздо звучить, коли проти Порошенка порушують кримінальну справу за те, що він сприяв створенню Української церкви. Сьогодні йдеться не тільки про Порошенка. Мова сьогодні йде про кожного з нас. Ми стоїмо тут, щоб захистити справедливість. Ми сьогодні тут разом, щоб дуже чітко сказати, що ми разом і до кінця", – заявив народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка.

Народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Ахтем Чийгоз наголосив, що "нас багато, і вони цього бояться.

"І зараз це - клони Поклонської, Аксьонових, клони тих, для кого зрада – це їхнє життя. Вони нічого не поважають, що пов’язане з Україною. Я чітко знаю, що ми їх переможемо. Але треба швидше це робити, тому що вони щодня здають Україну. Коли я був у в’язниці, я говорив що Порошенко - мій президент, тому що я бачив, як вони його бояться, тому що він не зраджував Україну", - додав він.

За словами політв'язня Кремля Володимира Балуха, більше для перемоги і для становлення української нації, для здобуття почуття власної честі і гідності на великих посадах державних не зробив ніхто більше, ніж Петро Порошенко.

"Наше майбутнє формується тут і зараз. Наскільки зараз ми покажемо цій владі нашу міць, настільки вони не зможуть переступити через ті червоні лінії, хоча вони давно їх вже попереступали. Це - злочинна організація і зрадники, які кожен день і на кожному кроці здають інтереси держави. Підтримуйте всіх, проти кого зараз влада намагається чинити тиск, репресії", - сказав він.

Своєю чергою, Петро Порошенко заявив, що політика "нових облич" зазнала в Україні нищівного краху, а тотальну некомпетентність влада намагається приховати через політичні переслідування опозиції, волонтерів та активістів.

Він також подякував усім небайдужим патріотам, які висловлюють свою позицію проти політичних переслідувань. Саме активна громадянська позиція є запобіжником від путінського сценарію знищення незалежності України, переконаний Порошенко.

"Я надзвичайно вдячний кожному з вас, хто проявив небайдужість і сьогодні є саме тут. Бо на що розраховують ці злочинці при владі, ці ставленики Путіна? Вони розраховують, що нам байдуже. Що ми залишимося по своїх домівках. Вони розраховують, що при нашій мовчазній бездіяльності вони будуть робити свою чорну справу. Вони здали в оренду спілці адвокатів Януковича всі правоохоронні органи включно з Державним бюро розслідувань. Чи могли ви собі уявити лише 13 місяців тому, що ДБР буде де-факто очолювати адвокат Януковича, який скоїв державний злочин, який запросив російські війська до України, який разом з Путіним винен в окупації? Сьогодні йдеться не тільки й не стільки про Порошенка, йдеться про патріотів, волонтерів. Десятки та сотні волонтерів і добровольців, які винні лише в тому, що вони дуже люблять Україну і готові життя віддати за Україну. Цього вони бояться", резюмував Порошенко.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.