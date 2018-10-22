У прокуратурі заявили, що не ініціювали перевірку декларації Труби

Фото: Роман Труба (facebook.com/dbr.gov.ua)

У прокуратурі Києва назвали неточною інформацію про те, що вона є ініціатором повної перевірки декларації Труби

Прокуратура Києва не є ініціатором перевірки декларації директора Державного бюро розслідувань Романа Труби. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення столичної прокуратури у Facebook.

Як зазначається, у вересні 2018 року прокуратура Києва отримала звернення від фізичної особи щодо перевірки способу життя Труби. Розглянувши звернення, правоохоронці не встановили достатньо даних для внесення відомостей до ЄРДР, тому, відповідно до закону, вказане звернення було до Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

"Інформація про те, що прокуратура міста Києва є ініціатором повної перевірки декларації директора Державного бюро розслідувань є неточною, оскільки вказаний лист не може бути підставою для проведення такої перевірки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що НАЗК розпочне повну перевірку декларації Труби. Як повідомлялося, до НАЗК надійшов лист від прокуратури Києва щодо відображення недостовірних відомостей у декларації Труби за 2017 рік.

Зазначимо, як повідомляв Труба, ДБР відкриє перші провадження у листопаді після обрання слідчих територіальних управлінь та призначення їх на посади.