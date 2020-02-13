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Офис генпрокурора передал 42 "дела Майдана" в ГБР

Новости » Общество     13.02.2020 - 21:51
Офис генпрокурора передал 42 "дела Майдана" в ГБР
Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

Общий объем материалов дела - более 6,5 тысяч томов

Специальное следственное подразделение Государственного бюро расследований (ГБР) по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах (Евромайдан) уже принял 42 уголовных производства от Офиса генерального прокурора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации следователей, общий объем материалов дела - более 6,5 тысяч томов.

Сообщается, что за последний месяц направлено в суд производство относительно убийства журналиста и активиста Евромайдана Василия Сергиенко. Также сообщено о подозрении следователю Днепровского райотдела ГУ МВД в городе Киеве в незаконном задержании 4 участников протестов 18 февраля 2014 года.

Ранее сообщалось, что первый заместитель главы Государственного бюро расследований Александр Бабиков, который занял эту должность в конце января этого года, ранее представлял в судах интересы бывшего украинского президента Виктора Януковича. При этом ранее Бабиков, уже после его назначения в ГБР, заявлял, что никогда не представлял права и интересы Януковича, тем более в делах Майдана.

Напомним, в Национальное антикоррупционное бюро передали почти 15 тыс. томов по делам Майдана.

Кроме того, в делах Майдана вернули предыдущую группу прокуроров в составе Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова.

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