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Офіс генпрокурора передав 42 "справи Майдану" в ГБР

Новини » Суспільство     13.02.2020 - 21:51
Офіс генпрокурора передав 42 "справи Майдану" в ГБР
Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

Загальний обсяг матеріалів справи - понад 6,5 тисяч томів

Спеціальний слідчий підрозділ Державного бюро розслідувань (ДБР) з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку з масовими протестами в 2013-2014 роках (Евромайдан) вже прийняв 42 кримінальні провадження від Офісу генерального прокурора. Про це йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

За інформацією слідчих, загальний обсяг матеріалів справи - понад 6,5 тисяч томів.

Повідомляється, що за останній місяць направлено до суду провадження щодо вбивства журналіста та активіста Евромайдана Василя Сергієнко. Також повідомлено про підозру слідчого Дніпровського райвідділу ГУ МВС у місті Києві в незаконному затриманні 4 учасників протестів 18 лютого 2014 року.

Раніше повідомлялося, що перший заступник голови Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, який зайняв цю посаду наприкінці січня цього року, раніше представляв у судах інтереси колишнього українського президента Віктора Януковича. При цьому раніше Бабіков, вже після його призначення в ГБР, заявляв, що ніколи не уявляв права та інтереси Януковича, тим більше в справах Майдану.

Нагадаємо, в Національне антикорупційне бюро передали майже 15 тис. томів по справах Майдану.

Крім того, у справах Майдану повернули попередню групу прокурорів у складі Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.

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