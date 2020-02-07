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НАБУ передали почти 15 тыс. томов по делам Майдана

Новости » Политика     07.02.2020 - 16:00
НАБУ передали почти 15 тыс. томов по делам Майдана
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

По экономической части дел Майдана убытки составляют около 120 млрд гривен

Национальному антикоррупционному бюро (НАБУ) передали почти 15 тыс. томов по делам Майдана. Об этом на пресс-конференции заявил директор НАБУ Артем Сытник, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, после прекращения функций следствия Генпрокуратура передала почти 200 уголовных производств, из которых более половины касаются дел Майдана.

"Более 100 дел - это так называемая экономическая часть дел Майдана, почти 15 тыс. томов. По этим делам 110 подозреваемых, из них 74 в розыске. Ориентировочная сумма убытков 120 млрд гривен", - отметил Сытник.

Напомним, в делах Майдана вернули предыдущую группу прокуроров в составе Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова. До этого их отводили, чтобы освободить на обмен пленными бывших "беркутовцев".

Также ранее сообщалось, ГБР намерено передать в суд одно из дел Майдана.

"Несмотря на короткий срок работы подразделения, сейчас следователи ГБР уже готовятся к отправлению одного из дел в суд", - говорилось в сообщении. В то же время детали этого дела пока не раскрываются.

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