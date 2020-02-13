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Первый замглавы ГБР защищал интересы Януковича, - расследование

Новости » Общество     13.02.2020 - 03:25
Первый замглавы ГБР защищал интересы Януковича, - расследование
Фото: Александр Бабиков (из открытых источников)

До этого Бабиков постоянно это отрицал

Первый заместитель руководителя Государственного бюро расследований Александр Бабиков, который занял эту должность в конце января этого года, ранее представлявший в судах интересы бывшего украинского президента Виктора Януковича. Об этом пишет Слідство.Інфо.

Издание отмечает, что получило материалы, которые подтверждают активное участие Бабикова в защите Януковича. В частности, среди материалов - аудиозаписи с судебных заседаний по делам Януковича с участием Бабикова.

На записях зафиксировано, как нынешний чиновник ГБР активно защищает экс-президента. Побег Януковича из страны Бабиков в суде оправдывает тем, что жизни Януковича угрожает опасность. Бабиков также утверждает, якобы на Януковича и его охранника совершили нападение.

Также адвокаты Януковича инициировали уголовное производство против "следователей Майдана", которые отказались признавать потерпевшим президента-беглеца. Сейчас его расследует Госбюро, первым заместителем руководителя которого является Бабиков.

При этом ранее Бабиков, уже после его назначения в ГБР, заявлял, что никогда "не представлял права и интересы Януковича, тем более в делах Майдана".

Журналисты отмечают, что прямых соглашений между Януковичем и Бабиковым не было подписано. Однако установлено, что договор с ним подписывали другие члены адвокатского объединения - "Авер-Лекс". А уже фирма "Авер-Лекс" давала ордера своим адвокатам в этих процессах.

Кроме того, согласно данным открытого реестра судебных решений, Бабиков регулярно принимал участие в заседаниях в отношении Януковича. Бывшего президента Бабиков представлял меньшей мере по двум делам - о превышении власти Януковичем во время событий Революции Достоинства и в деле покушения на жизнь бывшего президента и его охранника, который якобы состоялся в начале 2014 года.

К тому же, бывший руководитель Управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк в комментарии рассказал еще о двух делах, где, по его словам, Бабиков представлял интересы Януковича. Речь идет о захвате государственной власти и так называемые законы 16 января.

Напомним, ранее журналисты Bihus.Info в ходе расследования установили, что новый заместитель председателя Госбюро расследований Александр Соколов связан с и. о. директора бюро Ириной Венедиктовой через бизнес своей жены.

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