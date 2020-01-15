ГБР подозревает полицейского в незаконном проникновении в жилище и избиении

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий полицейскому Управления патрульной полиции в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Патрульного подозревают в незаконном проникновении в жилище (ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 20 мая 2018 года подозреваемый, представившись сотрудником правоохранительного органа, угрозами заставил хозяина квартиры открыть дверь и вместе с четырьмя сообщниками проник в жилище. В квартире, кроме собственника, находился другой гражданин, который задолжал сообщникам полицейского значительную сумму денег, а именно 110 тыс. гривен и 20 тыс. долларов.

Впоследствии, "должника" вывели из квартиры и угрожая убийством, отвезли в лес, где продолжали его избиение. Подозреваемый полицейский оставил авто по дороге в лес.

Обвинительные акты в отношении сообщников полицейского уже направлены в суд.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее ГБР сообщило о подозрении заместителю начальника Днепропетровского отделения полиции Никополя Днепропетровской области за вымогательство взятки.

РБК-Украина писало, что ГБР направило в суд обвинительный акт в отношении трех работников отдела криминальной полиции Славянского отдела (Донецкая область), которых подозревают в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием.