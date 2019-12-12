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Троих полицейских из Славянска будут судить за незаконное задержание человека

Новости » Общество     12.12.2019 - 16:02
Троих полицейских из Славянска будут судить за незаконное задержание человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадавший получил легкие телесные повреждения

Государственное бюро расследований (ГБР) направило в суд обвинительный акт в отношении троих работников отдела криминальной полиции Славянского отдела (Донецкая область), которых подозревают в превышении служебных полномочий, что сопровождалось насилием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Досудебным расследованием установлено, что в мае 2019 года у правоохранителей возник конфликт с гражданами, которые находились вблизи дома, в котором проходили санкционированные обыски. Во время конфликта один из обвиняемых угрожал потерпевшему предметом, похожим на пистолет, не предупредив о применении физической силы или спецсредств.

Другой обвиняемый правоохранитель повалил на землю потерпевшего, заломил ему руки и надел наручники, чем фактически совершил незаконное задержание.

В результате действий правоохранителей, гражданин получил легкие телесные повреждения. Санкция статьи: в случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее ГБР сообщило о подозрении начальнику Управления Государственного агентства рыбного хозяйства в Луганской области за избиение человека.

РБК-Украина писало, что ГБР начало уголовное производство в отношении работников учреждения исполнения наказаний Государственной уголовно-исполнительной службы по факту избиение онкобольного осужденного во время транспортировки в колонию.

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