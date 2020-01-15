ДБР підозрює поліцейського у незаконному проникненні в житло та побитті

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру у перевищенні службових повноважень поліцейському Управління патрульної поліції у Луганській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Патрульного підозрюють у незаконному проникненні до житла (ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України) та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, 20 травня 2018 року підозрюваний, представившись працівником правоохоронного органу, погрозами примусив господаря квартири відчинити двері та разом з чотирма спільниками проник до житла. В квартирі, крім власника, перебував інший громадянин, який заборгував спільникам поліцейського значну суму грошей, а саме 110 тис. гривень та 20 тис. доларів.

Згодом, "боржника" вивели з квартири та погрожуючи вбивством відвезли до лісу, де продовжували його побиття. Підозрюваний поліцейський залишив авто дорогою до лісу.

Обвинувальні акти відносно спільників поліцейського вже направлені до суду.

У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Раніше ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Дніпропетровського відділення поліції Нікополя Дніпропетровської області за вимагання хабара.

РБК-Україна писало, що ДБР скерувало до суду обвинувальний акт відносно трьох працівників відділу кримінальної поліції Слов’янського відділу (Донецька область), яких підозрюють у перевищенні службових повноважень, що супроводжувалось насильством.