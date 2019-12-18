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В Никополе полицейский требовал взятку за не открытие уголовного дела

Новости » Общество     18.12.2019 - 21:02
В Никополе полицейский требовал взятку за не открытие уголовного дела
Фото: задержание полицейского (dbr.gov.ua)

Полицейский требовал 1,5 тысячи долларов за не открытие уголовного дела

Государственное бюро расследований (ГБР) сообщило о подозрении заместителю начальника Марганецкого отделения полиции Никополя в Днепропетровской области за вымогательство взятки в размере 1,5 тысячи долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Сообщается, что полицейский в случае отказа от дачи взятки угрожал девушке открытием уголовного дела за сбыт наркотиков.

"Полицейский изъял у 22-летней девушки автомобиль, который она недавно приобрела. При возврате транспортного средства он требовал 1500 долларов США. В противном случае полицейский обещал привлечь потерпевшую к уголовной ответственности за сбыт наркотических веществ", - сообщили в ГБР.

Полицейскому сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. На данный момент решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Киеве задержали одного из руководителей госучреждения Министерства культуры, молодежи и спорта Украины и секретаря комиссии структурного подразделения Государственной службы морского и речного транспорта Украины на взятках в 150 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Кировоградской области задержали главу одного из сельских советов на вымогательстве 100 тысяч гривен за передачу земельного участка в аренду.

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