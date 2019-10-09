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Проекта подозрения Порошенко пока нет, - Труба

Новости » Политика    09.10.2019 - 13:56
Проекта подозрения Порошенко пока нет, - Труба
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

ГБР проводит следствие для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях Порошенко

В Государственном бюро расследований (ГБР) нет проекта подозрения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Об этом заявил директор ведомства Роман Труба.

При этом ГБР проводит следствие для установления наличия либо отсутствия состава преступления в действиях Порошенко.

"Я могу ответить за действия следователей ГБР: по состоянию на сегодня у нас нет проекта подозрения экс-президенту Петру Порошенко. Объявление подозрения - это не тайный процесс. Когда мы соберем доказательства именно вины, об этом обязательно узнает общество", - сказал Труба.

Напомним, ГБР открыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко.

Производство открыли по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины. Также известно, что сейчас по Порошенко есть 13 производств, во всех он проходит в статусе свидетеля.

Также известно, что 13 сентября ГБР допросило Порошенко по делам о национализации "ПриватБанка" и захвате украинских моряков в Керченском проливе.

Также РБК-Украина сообщало, что ГБР расследует более тысячи уголовных дел за насилие со стороны правоохранителей. Из 1300 производств 55 уголовных дел расследуются по фактам пыток.

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