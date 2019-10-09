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Проекту підозри Порошенку наразі немає, - Труба

Новини » Політика    09.10.2019 - 13:56
Проекту підозри Порошенку наразі немає, - Труба
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

ДБР проводить слідство для встановлення наявності або відсутності складу злочину в діях Порошенка

В Державному бюро розслідувань (ДБР) немає проекту підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку. Про це заявив директор відомства Роман Труба.

При цьому ДБР проводить слідство для встановлення наявності або відсутності складу злочину в діях Порошенка.

"Я можу відповісти за дії слідчих ДБР: станом на сьогодні у нас немає проекту підозри екс-президенту Петру Порошенку. Оголошення підозри - це не таємний процес. Коли ми зберемо докази саме провини, про це обов'язково дізнається суспільство", - сказав Труба.

Нагадаємо, ГБР відкрило кримінальне провадження про можливе декларування недостовірної інформації Порошенко.

Виробництво відкрили за статтею 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу України. Також відомо, що зараз по Порошенко є 13 виробництв, у всіх він проходить в статусі свідка.

Також выдомо, що 13 вересня ДБР допитало Порошенка у справах про націоналізацію "Приватбанку" і захоплення українських моряків у Керченській протоці.

Також РБК-Україна повідомляло, що ДБР розслідує понад тисячу кримінальних справ за насильство з боку правоохоронців. З 1300 виробництв 55 кримінальних справ розслідуються за фактами катувань.

ДБР відкрила провадження про можливе декларування недостовірної інформації Порошенком ДБР розслідує понад тисячі справ щодо насильства з боку силовиків
Новини України Порошенко ПетроподозрениеДБР
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