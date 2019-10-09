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ГБР открыло производство о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко

Новости » Политика    09.10.2019 - 13:19
ГБР открыло производство о возможном декларировании недостоверной информации Порошенко
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Глава ГБР пожаловался, что Порошенко не желает сотрудничать со следствием

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство о возможном декларировании недостоверной информации пятым президентом Украины Петром Порошенко. Об этом заявил руководитель ГБР Роман Труба на брифинге, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Производство открыли по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса Украины.

"Такое уголовное производство есть. Сведения внесены недавно. Мы только начали изучение и планирование. Никаких следственных действий в производстве еще не проводилось", - сказал глава ГБР.

Труба добавил, что сейчас по Порошенко есть 13 производств, во всех он проходит в статусе свидетеля. Также глава ГБР пожаловался, что Порошенко не желает сотрудничать со следствием.

"Мы предлагаем Порошенко изучение всех обстоятельств дела, он занимается политикой под зданием ГБР",- заявил Труба.

Напомним, 13 сентября ГБР допросило Порошенко по делам о национализации "ПриватБанка" и захвате украинских моряков в Керченском проливе.

Также РБК-Украина сообщало, что ГБР завело дело в отношении Порошенко и других должностных лиц из-за судейских зарплат. Речь идет о затягивании назначения судей, в результате чего им необоснованно выплатили около 380 млн гривен.

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