UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГБР передало армии миллион долларов, которые были изъяты на границе

Фото: ГБР передало армии миллион долларов, которые были изъяты на границе (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Сотрудники ГБР изъяли около миллиона долларов США во время незаконной попытки вывезти их за границу. Все средства были переданы армии Украины.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Согласно данным ГБР, на пункте пропуска "Ягодин" Волынской таможни было изъято:

  • почти 68 тысяч евро;
  • более 140 тысяч долларов США;
  • более 12 килограммов золотых слитков;
  • ювелирные изделия из золота весом 13,8 кг.

Все это работник посольства пытался вывезти заграницу под видом дипломатической почты.

Фото: ГБР передало армии миллион долларов, которые были изъяты на границе (dbr.gov.ua)

"На основании решения суда изъятые наличные, ювелирные изделия и золото на сумму около 1 млн долларов США были конфискованы в собственность государства", - пишет пресс-служба.

Представителя посольства оштрафовали на 26,8 млн гривен.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГСЧС предупредило о возможных провокациях. Неизвестные пытаются завладеть форменной одеждой пожарных.

Война России против Украины продолжается двадцать один день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаГБР