Сотрудники ГБР изъяли около миллиона долларов США во время незаконной попытки вывезти их за границу. Все средства были переданы армии Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Согласно данным ГБР, на пункте пропуска "Ягодин" Волынской таможни было изъято:
Все это работник посольства пытался вывезти заграницу под видом дипломатической почты.
Фото: ГБР передало армии миллион долларов, которые были изъяты на границе (dbr.gov.ua)
"На основании решения суда изъятые наличные, ювелирные изделия и золото на сумму около 1 млн долларов США были конфискованы в собственность государства", - пишет пресс-служба.
Представителя посольства оштрафовали на 26,8 млн гривен.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что ГСЧС предупредило о возможных провокациях. Неизвестные пытаются завладеть форменной одеждой пожарных.
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