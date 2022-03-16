Вероятно враг готовит провокации. В ГСЧС предупредили о попытках завладеть формой пожарных

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Как отмечают в ГСЧС, неизвестные совершают телефонные звонки подразделениям, руководителям частей или же представителям пресс-служб и представляют родственниками их работников.

"Понимая, что спасатели пользуются доверием у населения, с высокой вероятностью враг хочет использовать нашу форму для провокаций! Официально сообщаем, что сбор гуманитарной помощи в виде боевой одежды для нужд ГСЧС от международных партнеров осуществляется и координируется исключительно через центральный офис ГСЧС, а не через родственников сотрудников",- пишет пресс-служба.

В ГСЧС призывают сообщать о незаконных способах завладеть формой спасателей.