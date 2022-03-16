Співробітники ДБР вилучили близько мільйон доларів США під час незаконної спроби вивезти їх через кордон. Усі кошти були передані армії України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

"На підставі рішення суду вилучена готівка, ювелірні вироби та золото на суму близько 1 млн доларів США було конфісковано у власність держави",- пише пресслужба.

Фото: ДБР передало армії мільйон долларів, які були вилучені на кордоні (dbr.gov.ua)

Все це працівник посольства намагався вивезти закордон під виглядом дипломатичної пошти.

Згідно з даними ДБР, на пункті пропуску "Ягодин" Волинської митниці було вилучено:

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