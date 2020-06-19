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В ГБР оценили влияние Венедиктовой

Новости » Политика     19.06.2020 - 11:19
В ГБР оценили влияние Венедиктовой
Фото: Александр Бабиков (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бабиков утверждает, что влияние Венедиктовой на ГБР преувеличено

Влияние генерального прокурора Ирины Венедиктовой на Государственное бюро расследований такое же, как и на другие правоохранительные органы. Следователи выполняют указания прокуроров, звонков с приказами "посадить кого-то" не поступало.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина замдиректора ГБР Александр Бабиков.

По его словам, тезис о влиянии Венедиктовой на ГБР после ее ухода из бюро усиленно раскручивается.

"У Ирины Валентиновны такое же влияние на ГБР, как и на другие правоохранительные органы. Мы выполняем задачи и указания прокуроров и прокуроры принимают решения, предъявлять подозрения или нет, ограничивать конституционные права граждан или нет", - отметил Бабиков.

Он добавил, что практически не видится с генеральным прокурором.

"Было буквально ряд совещаний, в которых я принимал участие. Но такого, чтобы позвонила мне генпрокурор и сказала "посади того или этого", этого нет", - сказал Бабиков.

Он объяснил, что следственные органы занимаются сбором доказательств, а передавать ли дело в суд - решает прокурор.

"Наши следователи обязаны выполнять указания прокуроров по уголовным делам и в своей работе руководствоваться в первую очередь только законом", - добавил замглавы ГБР.

Напомним, ранее Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в нарушениях и бездеятельности.

В ответ САП призвала Венедиктову не оказывать давление и не позорить правоохранительную систему.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины ГенпрокурорГБР
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