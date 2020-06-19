В ГБР оценили влияние Венедиктовой

Бабиков утверждает, что влияние Венедиктовой на ГБР преувеличено
Влияние генерального прокурора Ирины Венедиктовой на Государственное бюро расследований такое же, как и на другие правоохранительные органы. Следователи выполняют указания прокуроров, звонков с приказами "посадить кого-то" не поступало.
Об этом заявил в интервью РБК-Украина замдиректора ГБР Александр Бабиков.
По его словам, тезис о влиянии Венедиктовой на ГБР после ее ухода из бюро усиленно раскручивается.
"У Ирины Валентиновны такое же влияние на ГБР, как и на другие правоохранительные органы. Мы выполняем задачи и указания прокуроров и прокуроры принимают решения, предъявлять подозрения или нет, ограничивать конституционные права граждан или нет", - отметил Бабиков.
Он добавил, что практически не видится с генеральным прокурором.
"Было буквально ряд совещаний, в которых я принимал участие. Но такого, чтобы позвонила мне генпрокурор и сказала "посади того или этого", этого нет", - сказал Бабиков.
Он объяснил, что следственные органы занимаются сбором доказательств, а передавать ли дело в суд - решает прокурор.
"Наши следователи обязаны выполнять указания прокуроров по уголовным делам и в своей работе руководствоваться в первую очередь только законом", - добавил замглавы ГБР.
Напомним, ранее Венедиктова обвинила Специализированную антикоррупционную прокуратуру в нарушениях и бездеятельности.
В ответ САП призвала Венедиктову не оказывать давление и не позорить правоохранительную систему.
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Автор: Роман Калиниченко