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У ДБР оцінили вплив Венедиктової

Новини » Політика     19.06.2020 - 11:19
У ДБР оцінили вплив Венедиктової
Фото: Олександр Бабіков (Віталій Носач, РБК-Україна)

Бабіков стверджує, що вплив Венедиктової на ДБР перебільшений

Вплив генерального прокурора Ірини Венедиктової на Державне бюро розслідувань такий самий, як і на інші правоохоронні органи. Слідчі виконують вказівки прокурорів, дзвінків з наказами "посадити когось" не надходило.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник директора ДБР Олександр Бабіков.

За його словами, теза про вплив Венедиктової на ДБР після того, як вона залишила бюро, посилено розкручується.

"У Ірини Валентинівни такий же вплив на ДБР, як і на інші правоохоронні органи. Ми виконуємо завдання і вказівки прокурорів і прокурори приймають рішення, пред'являти підозри чи ні, обмежувати конституційні права громадян чи ні", - зазначив Бабіков.

Він додав, що практично не бачиться з генеральним прокурором.

"Було буквально кілька нарад, у яких я брав участь. Але такого, щоб подзвонила мені генпрокурор і сказала "посади того чи цього", такого немає", - сказав Бабіков.

Він пояснив, що слідчі органи займаються збором доказів, а чи передавати справу в суд - вирішує прокурор.

"Наші слідчі зобов'язані виконувати вказівки прокурорів у кримінальних справах і в своїй роботі мають керуватися в першу чергу тільки законом", - додав заступник голови ДБР.

Нагадаємо, раніше Венедиктова звинуватила Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру в порушеннях і бездіяльності.

У відповідь САП закликала Венедиктову не тиснути і не ганьбити правоохоронну систему.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ГенпрокурорДБР
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