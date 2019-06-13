ГБР открыло дело против экс-главы КСУ Шевчука

Фото: Станислав Шевчук (zib.com.ua)

Его подозревают в злоупотреблении служебным положением

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство в отношении бывшего председателя Конституционного Суда Станислава Шевчука. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Анжелика Иванова, передает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Следователи ГБР начали уголовное производство в отношении Шевчука по факту злоупотребления служебным положением.

"Следователи Государственного бюро расследований начали уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением бывшим председателем Конституционного суда", - сказала она.

Иванова добавила, что дело было открыто после обращения народного депутата. В этом обращении говорилось, что Шевчук незаконно назначил себе внештатных советников, что привело к лишним бюджетным расходам.

Сейчас следователи проверяют действия бывшего председателя КСУ на признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 (Злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомним, 14 мая уволили председателя Конституционного суда Украины Станислава Шевчука. В связи с этим, Станислав Шевчук заявил, что 14 мая в стенах суда состоялся "антиконституционный переворот" и "захват государственной власти". Он заявил, что за этой ситуацией стоит лично президент Украины Петр Порошенко. Позже Шевчук обжаловал свое увольнение.

РБК-Украина писало, что в расследовании "Наші гроші" говорилось, что Шевчука могут уволить из-за влияния брата, который "надел" логотип Зе-команды. Судьи КСУ указали, что Шевчук пытался назначить в руководство секретариата суда бизнес-партнера своего брата. По данным Bihus.Info, часть судей КС уже давно не публично выражала недовольство влиянием брата Шевчука на Конституционный суд.