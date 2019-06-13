ДБР відкрило справу проти екс-голови КСУ Шевчука

Фото: Станіслав Шевчук (zib.com.ua)

Його підозрюють у зловживанні службовим становищем

Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило кримінальне провадження щодо колишнього голови Конституційного Суду Станіслава Шевчука. Про це повідомила прес-секретар відомства Анжеліка Іванова, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Слідчі ДБР розпочали кримінальне провадження стосовно Шевчука за фактом зловживання службовим становищем.

"Слідчі Державного бюро розслідувань розпочали кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем колишнім головою Конституційного суду", - сказала вона.

Іванова додала, що справу було відкрито після звернення народного депутата. У цьому зверненні зазначалося, що Шевчук незаконно призначив собі позаштатних радників, що призвело до зайвих бюджетних витрат.

Зараз слідчі перевіряють дії колишнього голови КСУ на ознаки кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 14 травня звільнили голову Конституційного суду України Станіслава Шевчука. У зв'язку з цим, Станіслав Шевчук заявив, що 14 травня в стінах суду відбувся "антиконституційний переворот" і "захоплення державної влади". Він заявив, що за цією ситуацією стоїть особисто президент України Петро Порошенко. Пізніше Шевчук оскаржив своє звільнення.

РБК-Україна писало, що в розслідуванні "Наші гроші" говорилося, що Шевчука можуть звільнити з-за впливу брата, який "наділ" логотип Зе-команди. Судді КСУ вказали, що Шевчук намагався призначити керівництво секретаріату суду бізнес-партнера свого брата. За даними Bihus.Info частина суддів КС вже давно не публічно висловлювала невдоволення впливом брата Шевчука на Конституційний суд.