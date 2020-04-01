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ДБР відкрило справу через незаконне вивезення протиепідемічних товарів за кордон

Новини » Надзвичайні події     01.04.2020 - 13:01
ДБР відкрило справу через незаконне вивезення протиепідемічних товарів за кордон
Ілюстративне фото (flickr.com zaheerdanish)

Службовцям митниці інкримінують неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) почали розслідування за фактом незаконного експорту товарів протиепідемічного призначення в Португалію та Чехію. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу ДБР.

У ДБР зазначили, що службовцям митниці інкримінують неналежне виконання службових обов'язків, що призвело до тяжких наслідків.

"За попередньою інформацією, посадовці Державної митної служби України не вжили належних заходів щодо заборони експорту товарів протиепідемічного призначення, що заподіяло тяжкі наслідки інтересам держави. Зазначені товари транспортувалися до підприємств, зареєстрованих в Португалії та Чехії", - йдеться в повідомленні.

У разі доведення вини, службовцям митниці загрожує позбавлення волі на термін від 2 до 5 років із забороною обіймати певні посади на строк до 3 років та штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора спільно з Державною фіскальною службою викрили схему з мінімізації податків при продажі медичних масок за кордон.

Додамо, з 12 березня заборонений вивіз з України товарів протиепідемічного призначення. Верховна рада схвалила закон, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний експорт таких товарів.

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