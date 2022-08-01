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ДБР відкрило більше 750 справ щодо зрадників і колаборантів з початку війни

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Понеділок 01 серпня 2022 16:24
ДБР відкрило більше 750 справ щодо зрадників і колаборантів з початку війни Фото: ДБР відкрило більше 750 справ щодо зрадників і колаборантів з початку війни (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Державне бюро розслідувань відкрило 619 кримінальних проваджень щодо державної зради, а також 104 - щодо колабораційної діяльності з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Окрім того, правоохоронці розслідують 7 проваджень щодо пособників країні-агресору.

Зазначається, що 218 фігурантів отримали повідомлення про підозру, 140 - оголошено в розшук. Ще 1 190 осіб перевіряються на причетність до держзради та колабораційної діяльності.

До суду направлено 16 проваджень за цими статтями.

Повідомляється, що найбільшу кількість справ відкрито у Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях.

ДБР відкрило більше 750 справ щодо зрадників і колаборантів з початку війни

Нагадаємо, директор приватної школи здавала росіянам позиції ЗСУ. За це їй пообіцяли посаду міністра освіти при окупаційній владі.

Окрім того, злочинна група під виглядом європейських соцвиплат викрала в українців понад 100 млн гривень.

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