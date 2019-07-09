ДБР опублікувало переговори в Міноборони про браковані бронежилети

Фото: ДБР (Віталій Носач, РБК-Україна)

У ДБР стверджують, що чиновники Міноборони знали про брак

Державне бюро розслідувань (ДБР) України оприлюднило фрагменти записів телефонних розмов неназваних людей про постачання бронежилетів. Аудіозапис з коментарями викладений на каналі бюро в Youtube.

За інформацією ДБР, представлені записи свідчать про те, що чиновники Міноборони знали про те, що бронежилети прострілюються, але, незважаючи на це, прийняли продукцію у виробника.

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Як зазначили в ДБР, на даний час проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами закупівлі посадовими особами Міністерства оборони України майна для військовослужбовців. Збиток державі за попередніми оцінками близько 100 млн грн.

У рамках досудового розслідування проведено більше 40 обшуків, вилучено 11 тис. бронежилетів і призначені експертизи.

Нагадаємо, 26 червня ДБР провело масові обшуки у місцях проживання посадових осіб Міноборони України. Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що обшуки проводилися в рамках справи про закупівлю за завищеними цінами речей для ЗСУ. Так, мова йде про закупівлю 100 тис. комплектів військової форми за завищеними цінами і 20 тис. бронежилетів, більшість яких не відповідає заявленим характеристикам.