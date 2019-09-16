ГБР обязано внести в ЕРДР заявление против Портнова, - Чорновол

Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Чорновол утверждает, что Портнов создал преступную организацию для узурпации власти

Шевченковский районный суд города Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) безотлагательно, но не позднее 24 часов внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о совершении возможного уголовного правонарушения по созданию преступной организации Андреем Портновым. Об этом сообщила экс-нардеп Татьяна Чорновол.

"В моем заявлении речь идет о создании преступной организации для узурпации власти в Украине. И все действия, которые совершал Портнов, изложенные в этом заявлении, как раз и были подчинены тому, чтобы как можно больше людей поставить на высшие должности и таким образом перехватить власть в стране", - отметила Чорновол.

Она отметила, что сейчас все эти сведения суд обязал внести в Единый реестр досудебных расследований и ГБР должно их расследовать.

По ее словам, в заявлении говорится о возможном уголовном правонарушении Андрея Портнова, известного чиновника времен Януковича, который ныне "действующим лицом нынешней власти, и, по сути, формирует нынешнюю власть".

Чорновол утверждает, что во время избирательной кампании кандидата в президенты Владимира Зеленского его фонд массово официально наполняли люди, которые являются подчиненными Портнова.

"Хотя это нарушение закона, потому что наполнение фонда – это добровольные взносы. То есть каждый человек должен самостоятельно принимать решения, что он поддерживает того или иного кандидата в президенты, как и кандидата в депутаты, каким-то своими денежными вливаниями. Целый перечень людей, которых Портнов просто обязал вносить немалые суммы в предвыборный фонд Зеленского", - рассказала она.

По словам экс-депутата, также все были свидетелями, что во время предвыборной кампании и уже после выборов, и перед парламентскими выборами суды принимали очень много решений в интересах Зеленского.

Чорновол также подчеркнула, что ее слова подтверждаются и тем, что на пресс-конференции руководитель НАБУ Артем Сытник и сотрудник Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сообщили, что имеют записи из кабинета одного из председателей суда Вовка, в которых как раз и шла речь о коррумировании судов Портновым.

"То есть были сделаны такие услуги для господина Зеленского и благодаря этим услугам, как благодарность за эти услуги, произошла такая ситуация, которую мы все можем наблюдать, когда целый перечень должностных лиц сейчас назначается через лоббирование Портнова", - отметила экс-депутат.

Она назвала среди таких назначений руководителя Офиса президента Андрея Богдана, заместителя руководителя Офиса президента Андрея Смирнова, которые связаны с Портновым. По ее словам, та же ситуация и с назначениями в Генеральной прокуратуре – Портнов лоббировал назначение Руслана Рябошапки на должность генерального прокурора и Виталия Касько на должность заместителя генпрокурора.

Чорновол отметила, что и назначение Александра Данилюка на пост секретаря СНБО лоббировал Портнов.