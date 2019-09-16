ДБР зобов’язане внести до ЄРДР заяву проти Портнова, - Чорновол

Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

Чорновол стверджує, що Портнов створив злочинну організацію для узурпації влади

Шевченківський районний суд міста Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань (ДБР) невідкладно, але не пізніше 24 годин, внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення можливого кримінального правопорушення щодо створення злочинної організації Андрієм Портновим. Про це повідомила екс-нардеп Тетяна Чорновол.

"В моїй заяві мова йде про створення злочинної організації для узурпації влади в Україні. І всі дії, які вчиняв Портнов, викладені в цій заяві, якраз і були підпорядковані тому, щоб якомога більше людей поставити на вищі посади і таким чином перехопити владу в країні", - наголосила Чорновол.

Вона зазначила, що зараз всі ці відомості суд зобов’язав внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань і ДБР мусить їх розслідувати.

За її словами, в її заяві йдеться про можливе кримінальне правопорушення, вчинене Андрієм Портновим, відомим чиновником часів Януковича, який нині "дієвою особою нинішньої влади, і, по суті, формує нинішню владу".

Чорновол стверджує, що під час виборчої кампанії кандидата в президенти Володимира Зеленського його фонд масово офіційно наповнювали люди, які є підлеглими Портнова.

"Хоча це є порушення закону, тому що наповнення фонду – це добровільні внески. Тобто кожна людина повинна самостійно приймати рішення, що вона підтримує того чи іншого кандидата в президенти, як і кандидата в депутати, якимось своїми грошовими вливаннями. Цілий перелік людей, яких Портнов просто зобов’язав вносити чималі суми до передвиборчого фонду Зеленського", - розповіла вона.

За словами екс-депутата, також всі були свідками, що під час передвиборчої кампанії і вже після виборів, і перед парламентськими виборами суди в Україні приймали дуже багато рішень в інтересах Зеленського.

Чорновол також наголосила, що її слова підтверджуються і тим, що на прес-конференції керівник НАБУ Артем Ситник і працівник Генпрокуратури Сергій Горбатюк повідомили, що мають записи з кабінету одного з голів суду Вовка, в яких якраз і йшлося про корумпування судів паном Портновим.

"Тобто були зроблені такі послуги для пана Зеленського і завдяки цим послугам, як вдячність за ці послуги, відбулась така ситуація, яку ми всі можемо спостерігати, коли цілий перелік посадовців зараз призначається через лобіювання Портнова", - зауважила екс-депутат.

Вона, зокрема назвала серед таких призначень керівника Офісу президента Андрія Богдана, заступника керівника Офісу президента Андрія Смірнова, які пов’язані з Портновим. За її словами, та ж ситуація і з призначеннями в Генеральній прокуратурі – Портнов лобіював призначення Руслана Рябошапки на посаду генерального прокурора та Віталія Каська на посаду заступника генпрокурора.

Також Чорновол зауважила, що і призначення Олександра Данилюка на посаду секретаря РНБО лобіював Портнов.