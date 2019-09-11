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ГБР обязали начать расследование по сообщению Чорновол о Портнове

Новости » Политика    11.09.2019 - 19:22
ГБР обязали начать расследование по сообщению Чорновол о Портнове
Фото: Андрей Портнов (portnov.com.ua)

Соответствующее решение принял суд

Шевченковский суд обязал Государственное бюро расследований (ГБР) внести в Единый реестр досудебных расследований информацию относительно вероятного создания Андреем Портновым преступной организации с целью получения неправомерной выгоды от коммерческой структуры ПАО "БТА Банк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Согласно сообщению о преступлении действия экс-главы Администрации президента Виктора Януковича могут содержать признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 255 УК Украины.

Как известно, ГБР трижды отказывало во внесении информации по заявлению Татьяны Чорновол в Единый реестр досудебных расследований по этому вопросу.

Согласно решению суда, Государственное бюро расследования должно начать рассмотрение этого дела и в течение 24 часов передать заявителю копию выписки из реестра.

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