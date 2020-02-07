ГБР объявило подозрения экс-пограничникам за выдворение Саакашвили из Украины

Фото: Михаил Саакашвили (РБК-Украина)

Следователи центрального аппарата ГБР провели обыски на территории Одесской области и в Киеве

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований провели обыски на территории Одесской области и в Киеве и сообщили о подозрении в превышении власти бывшим руководителям подразделений Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) за перемещение экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили за пределы Украины. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

По данным следствия, что экс-руководитель Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины и отдельного отдела Администрации ГПСУ организовали незаконное задержание Михаила Саакашвили и его перемещения в Польшу в феврале 2018 года.

"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет", - говорится в сообщении.

Их действия квалифицированы по ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июле 2017 года пятый президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. После того, в феврале 2018 он был задержан в Киеве, а затем его вывезли в Польшу.

Когда президентом стал Владимир Зеленский, он вернул Саакашвили гражданство.

Отметим, 29 мая экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили вернулся в Украину.