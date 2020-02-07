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ДБР оголосило підозри екс-прикордонникам через видворення Саакашвілі з України

Новини » Політика     07.02.2020 - 15:01
ДБР оголосило підозри екс-прикордонникам через видворення Саакашвілі з України
Фото: Міхеїл Саакашвілі (РБК-Україна)

Слідчі центрального апарату ДБР провели обшуки на території Одеської області та в Києві

Слідчі центрального апарату Державного бюро розслідувань провели обшуки на території Одеської області та в Києві та повідомили про підозру у перевищенні влади колишнім керівникам підрозділів Державної прикордонної служби України (ДПСУ) через переміщення екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі за межі України. Про це повідомляє прес-служба Держбюро розслідувань.

За даними слідства, що екс-керівник Департаменту оперативної діяльності Адміністрації Державної прикордонної служби України і окремого відділу Адміністрації ДПСУ організували незаконне затримання Міхеїла Саакашвілі та його переміщення до Польщі у лютому 2018 року.

"У разі доведення вини, підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років", - йдеться у повідомленні.

Їхні дії кваліфіковані за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у липні 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. Після того, в лютому 2018 року він був затриманий у Києві, а потім його вивезли в Польщу.

Коли президентом став Володимир Зеленський, він повернув Саакашвілі громадянство.

Зазначимо, 29 травня екс-голова Одеської обласної державної адміністрації Михайло Саакашвілі повернувся в Україну.

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