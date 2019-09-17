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В ГБР назвали сроки расследования убийства ребенка в Переяслав-Хмельницком

Новости » Общество    17.09.2019 - 18:24
В ГБР назвали сроки расследования убийства ребенка в Переяслав-Хмельницком
Фото: Роман Труба (РБК-Украина)

Следствие по убийству Кирилла Тлявова завершится в ближайшие два месяца

Государственное бюро расследований (ГБР) в ближайшее время завершит расследование убийства Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком. Об этом на парламентском комитете по вопросам правоохранительной деятельности заявил директор ГБР Роман Труба, передает "ТСН".

По его словам, в течение месяца-двух ГБР объявит о завершении досудебного расследования.

"…и определимся с окончательной квалификации действий каждого из участников. Ведь мы знаем, что на месте происшествия было четыре человека, и каждый из них стрелял", - подчеркнул Труба.

Он также отметил, что на сегодня завершаются экспертизы в рамках уголовного дела.

Напомним, в начале июня в Переяслав-Хмельницком Киевской области произошло резонансное убийство пятилетнего ребенка. По данным следствия, Кирилл Тлявов погиб в результате стрельбы, которые устроили пьяные работники полиции.

В июле в этом деле появился еще один подозреваемый, которому также избрали меру пресечения. Речь идет о сыне одного из фигурантов дела, который тоже находился на месте инцидента. По данный следствия, смертельный выстрел мог сделать 16-летний парень.

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