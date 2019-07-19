ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Еще одному подозреваемому в убийстве пятилетнего мальчика выбрали меру пресечения

Новости » Общество    19.07.2019 - 21:59
Еще одному подозреваемому в убийстве пятилетнего мальчика выбрали меру пресечения
Фото: Кирилл Тлявов (из открытых источников)

Парню избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста

В деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова в Переяславе-Хмельницком Киевской области четвертому подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста. Об этом сообщает "Громадське".

Голосеевский районный суд города Киева удовлетворил ходатайство прокурора.

Напомним, ранее сообщалось, что в расследовании убийства пятилетнего Кирилла Тлявова появился еще один подозреваемый.

На месте трагедии находилось два полицейских и два гражданских лица. До этого момента подозрения были объявлены всем троим.  Сейчас в деле появился и четвертый подозреваемый - 16-летний парень, который также находился на месте убийства ребенка. Прокуратура будет ходатайствовать в суде об избрании ему меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Расследование об убийстве ребенка продолжается.

1 июня сотрудники патрульной полиции, которые находились в состоянии алкогольного поьянения, в городе Переяслав-Хмельницкий решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время находился на детской площадке неподалеку от дома, где стреляли полицейские. Ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован. Позже мальчик скончался в больнице. 

В Ивано-Франковской области зафиксировано массовое отравление детей По делу убийства Олешко на допрос вызвали нардепа
Новости Украины Переяслав-Хмельницкийпреступления
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь