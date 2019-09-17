У ДБР назвали терміни розслідування вбивства дитини в Переяслав-Хмельницькому

Фото: Роман Труба (РБК-Україна)

Слідство щодо вбивства Кирила Тлявова завершиться в найближчі два місяці

Державне бюро розслідувань (ДБР) найближчим часом завершить розслідування вбивства Кирила Тлявова в Переяслав-Хмельницькому. Про це на парламентському комітеті з питань правоохоронної діяльності заявив директор ДБР Роман Труба, передає "ТСН".

За його словами, протягом місяця-двох ДБР оголосить про завершення досудового розслідування.

"...і визначимося з остаточною кваліфікацією дій кожного з учасників. Адже ми знаємо, що на місці події було чотири людини, і кожна з них стріляла", - підкреслив Труба.

Він також зазначив, що на сьогодні завершуються експертизи в рамках кримінальної справи.

Нагадаємо, на початку червня в Переяслав-Хмельницькому Київської області сталося резонансне вбивство п'ятирічної дитини. За даними слідства, Кирило Тлявов загинув в результаті стрілянини, які влаштували п'яні працівники поліції.

У липні в цій справі з'явився ще один підозрюваний, якому також обрали запобіжний захід. Мова йде про сина одного з фігурантів справи, який теж знаходився на місці інциденту. За даний слідства, смертельний постріл міг зробити 16-річний хлопець.